شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء فى قطاع غزة اليوم إلى 70 بسبب القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عدد الشهداء فى قطاع غزة إلى 70 فى القصف الإسرائيلى بينهم 25 من منتظرى المساعدات، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد 34 مواطنا وأصيب آخرون، صباح اليوم الجمعة، فى مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول جثامين 23 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من "مفترق الشهداء" شمال المخيم، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 11 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا بمنطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.