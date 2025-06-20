شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات العام الدراسى المقبل لطلاب المدارس الرسمية للغات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالجمعة، 20 يونيو 2025 07:28 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الرسمية لغات للعام الدراسي المقبل:
رياض الأطفال 650 جنيها : خدمات اللغات : 500 جنيه ، نشاط عام : 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي : 50 جنيها
الحلقة الابتدائية 700 جنيه: خدمات اللغات : 550 جنيها ، ونشاط عام : 100 جنيه ، وتطوير تكنولوجي : 50 جنيها
الحلقة الإعدادية 750 جنيها: خدمات اللغات : 600 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي : 50 جنيها
مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيها: خدمات اللغات : 700 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي : 50 جنيها
و تزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7 % وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار.
قيمة خدمات اللغات :
- كي جي 1 : 1052.43 جنيه
-كي جي 2 : 500 جنيه
- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيها
- من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 600 جنيه
-الصف الأول الثانوي : 700 جنيه
- الصفين الثاني والثالث الثانوي : 807.30 جنيه
الزيادة في المصروفات تخص التلاميذ الجدد الملحقين على المستوى الأول لرياض الأطفال ( كي جي 1 ) وباقي المراحل التعليمية كما هي
مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات
رياض الأطفال 1400 جنيه : خدمات اللغات : 1200 جنيه، نشاط عام : 100 جنيه، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه
الحلقة الابتدائية 1700 : خدمات اللغات : 1500 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه
الحلقة الإعدادية 2000 جنيه : خدمات اللغات : 1800 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه
مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه : خدمات اللغات : 2100 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه
وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا لما سبق ، أما المدارس الحالية فتظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من كي جي 2 وحتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5 %
قيمة خدمات اللغات:
رياض الأطفال : 2052.41 جنيه
من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 2565.51 جنيه
من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 3078.61 جنيه
الصف الأول الثانوي : 3591.71 جنيه
أما بالنسبة لصفوف الثاني والثالث الثانوي ، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة على حدى والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات.
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