شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات العام الدراسى المقبل لطلاب المدارس الرسمية للغات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مصروفات المدارس الرسمية لغات للعام الدراسي المقبل:

رياض الأطفال 650 جنيها : خدمات اللغات : 500 جنيه ، نشاط عام : 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي : 50 جنيها



الحلقة الابتدائية 700 جنيه: خدمات اللغات : 550 جنيها ، ونشاط عام : 100 جنيه ، وتطوير تكنولوجي : 50 جنيها



الحلقة الإعدادية 750 جنيها: خدمات اللغات : 600 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي : 50 جنيها



مرحلة التعليم الثانوي 850 جنيها: خدمات اللغات : 700 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، تطوير تكنولوجي : 50 جنيها

و تزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 7 % وذلك لجميع الطلاب الجدد الملحقين على المستوى الأول رياض الأطفال اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور هذا القرار.

قيمة خدمات اللغات :

- كي جي 1 : 1052.43 جنيه

-كي جي 2 : 500 جنيه

- من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 550 جنيها

- من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 600 جنيه

-الصف الأول الثانوي : 700 جنيه

- الصفين الثاني والثالث الثانوي : 807.30 جنيه

الزيادة في المصروفات تخص التلاميذ الجدد الملحقين على المستوى الأول لرياض الأطفال ( كي جي 1 ) وباقي المراحل التعليمية كما هي

مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات



رياض الأطفال 1400 جنيه : خدمات اللغات : 1200 جنيه، نشاط عام : 100 جنيه، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه

الحلقة الابتدائية 1700 : خدمات اللغات : 1500 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه

الحلقة الإعدادية 2000 جنيه : خدمات اللغات : 1800 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه



مرحلة التعليم الثانوي 2300 جنيه : خدمات اللغات : 2100 جنيه ، ونشاط عام : 100 جنيه ، و تطوير تكنولوجي : 100 جنيه

وتزداد رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % سنويا ويحصل مقابل الخدمات الإضافية من تلاميذ المدارس المتميزة للغات بعد هذا القرار وفقا لما سبق ، أما المدارس الحالية فتظل رسوم خدمات اللغات اعتبارا من كي جي 2 وحتى نهاية المرحلة الثانوية كما هي وتزداد بنسبة 5 %

قيمة خدمات اللغات:

رياض الأطفال : 2052.41 جنيه

من الصف الأول حتى السادس الابتدائي : 2565.51 جنيه

من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي : 3078.61 جنيه

الصف الأول الثانوي : 3591.71 جنيه

أما بالنسبة لصفوف الثاني والثالث الثانوي ، فإنه يطبق بشأنها القرار الخاص الصادر لكل مدرسة على حدى والذي صدر قبل صدور القرار الوزاري 285 لسنة 2014 والذي تضمن زيادة رسوم خدمات اللغات بنسبة 5 % على بند الخدمات.