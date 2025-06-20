شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يُعفي الطلاب الأوائل من المصروفات بمدارس 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

وافق الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على تقديم مزايا تعليمية للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية في المرحلتين الإعدادية والثانوية بإلحاقهم بمدارس 30 يونيو التابعة للوزارة، بدون تحميلهم أية مصاريف مالية، طالما أنهم طلاب أوائل.

وأكد هشام جعفر مدير عام التعليم الخاص والدولي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ٢٠ يونيو مدير المكتب الفني للمجموعة، أن الوزير وافق على منحة مجانية للطلاب العشر الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية في الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس المجموعة بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد كمنحة مجانية بخصم بنسبة 100%؜ من مصروفات التعليم.

وفي حال كان الطالب من أوائل الإدارة التعليمية في الصف الأول الثانوي يُعفي من المصروفات بمدارس مجموعة 30 يونيو، وكذلك للصفين الثاني والثالث الثانوي، بحيث إذا ظل الطالب متفوقا ومن الطلاب الأوائل يُعفى من المصروفات طوال فترة دراسته بالمرحلة الثانوية بمدارس المجموعة، مع إعفاء الطلاب العشر الأوائل على مستوى كل مدرسة من مدارس 30 يونيو من 25% من المصروفات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وقال هشام جعفر، إن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الوزير على دعم الطلاب المتميزين ومكافأتهم على التفوق الدراسي ودعم أسرهم بإعفائهم من المصروفات الدراسية، مع تحفيزهم للاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم، وهي مكافأة أيضا لأولياء الأمور على الجهد المبذول مع أولادهم، مؤكدا أن مجموعة 30 يونيو مستعدة تماما لتطبيق قرار الوزير مهما كان عدد الطلاب والطالبات الأوائل، لأن ذلك أقل ما يتم منحه لهم كمكافأة على التفوق والتميز الدراسي.