شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يسلط الضوء على جهود مصر فى دعم اللاجئين باليوم العالمى للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، تتضمن لقاءً خاصًا مع الدكتورة حنان حمدان، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك لتسليط الضوء على جهود مصر في دعم اللاجئين والتعامل مع قضاياهم الإنسانية، واستعراض تفاصيل إطلاق خطة الاستجابة المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وأكدت الدكتورة حنان حمدان خلال اللقاء أن زيارة المفوض السامي، المقررة في 24 يونيو 2025، تأتي في توقيت بالغ الأهمية لإطلاق خطة الاستجابة التي تتعامل مع تداعيات الأزمة السودانية والسورية، وتلبي في الوقت نفسه احتياجات اللاجئين الآخرين المقيمين في مصر، إلى جانب دعم المجتمعات المصرية المضيفة التي تتحمل أعباء كبيرة وتقدم دعمًا إنسانيًا كريمًا لهؤلاء اللاجئين.

وأوضحت أن المفوضية تحرص في اليوم العالمي للاجئين على تسليط الضوء على معاناة اللاجئين وطالبي اللجوء في مختلف أنحاء العالم، وعلى ضرورة استمرار دعمهم خلال فترة إقامتهم المؤقتة حتى تتحقق عودتهم الآمنة إلى أوطانهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حجم التمويل الدولي لا يزال غير كافٍ ولا يتناسب مع تزايد الأزمات الإنسانية وتعقيداتها، وهو ما يحد من قدرة المنظمات الدولية على توفير الدعم اللازم.

وشددت ممثل مفوضية اللاجئين على أهمية تعزيز الدعم الدولي ليس فقط للاجئين، بل للمجتمعات المضيفة التي تواجه ضغوطًا مضاعفة، معتبرة أن التجربة المصرية نموذج يُحتذى به، حيث لا توجد مخيمات رسمية للاجئين، بل يعيشون مندمجين في نسيج المجتمع المصري الذي يواصل استضافتهم بكل ترحاب.

ووجهت الدكتورة حنان حمدان الشكر إلى الدولة المصرية، شعبًا ومؤسسات، على ما تبذله من جهود مستمرة في دعم واستضافة اللاجئين، مؤكدة أن المفوضية تعمل بشكل وثيق مع مختلف الوزارات المصرية والمؤسسات التعليمية والصحية لتقديم الدعم المشترك، بما ينعكس إيجابًا على اللاجئين والمجتمع المصري المضيف على حد سواء.