شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص جراء صواريخ باليستية إيرانية قصفت إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير إسرائيلية، الجمعة، بأن خمسة أشخاص على الأقل أُصيبوا، بينهم اثنان في حالة خطيرة، عقب تعرض شمال إسرائيل لسقوط صواريخ باليستية أطلقتها إيران، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم رصد وابل صاروخي كثيف من إيران، وسمع دوي انفجارات أولية في شمال إسرائيل وكذلك في منطقة الوسط.

من جهتها.. أعلنت مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن فرق الإسعاف هرعت إلى مواقع الانفجارات لتقديم العلاج للمصابين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 20 صاروخًا باليستيًا باتجاه إسرائيل.

وكانت صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة؛ إثر إطلاق هجوم صاروخي باليستي إيراني.

وذكرت التقارير الأولية - وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أن الانفجارات سُمِعَت في حيفا شمال إسرائيل، بالإضافة إلى مناطق في الوسط.