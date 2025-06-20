شكرا لقرائتكم خبر عن 26 صاروخا ورأس حربى متشظ.. جيش الاحتلال يعلق على هجوم إيران الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بلدية حيفا، إن الهجوم الصاروخى الأخير التى شنته إيران على حيفا استهدف موقعين استراتيجيين.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ الإيرانية المستحدمة في الضربة الأخيرة ضمت 26 صاروخا صغيرا وتحتوى على رأس حربي متشظ.

ذكرت نجمة داوود "الإسعاف الإسرائيلي" أن 17 شخصا أصيبوا في القصف الإيراني لمدينة حيفا، وبعض الإصابات خطيرة.

ومن جانبها أفادت وسائل إعلام عبرية، بسقوط صواريخ إيرانية في مواقع بالنقب وحيفا وجوش دان، فيما ذكرت دائرة الإطفاء الإسرائيلي أن أضرارا واسعة وقعت في وسط إسرائيل بسبب القصف الإيراني.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة الـ12 أن طائرة عليها مجموعة عالقين من خارج البلاد استدارت قبل وصولها إلى مطار بن جوريون بسبب القصف الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن طواقم من هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء) انطلقت إلى عدة مواقع بناء على بلاغات وردتها بسقوط صواريخ إيرانية.

هذا وقال رشد إيران الأعلى، علي الخامنئي، إن " العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن" في إشارة إلى رد طهران على إسرائيل، بعد هجوم مر عليه 8 أيام استهدفت فيه "تل أبيب" منشآت نفطية في قلب طهران.

وقد ودوت انفجارات ضخمة وقوية في مناطق مختلفة من إسرائيل، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي توسعت وتصل إلى عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفاً: "نعمل على اعتراض التهديد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل التحذيرات وصفارات الإنذار من الصواريخ في جوش دان التي توصف بأنها أكبر تجمع سكني في إسرائيل، والشفلة بوسط البلاد.

وأضافت أن الحديث يجري عن حوالي 20 صاروخاً تم إطلاقها من إيران.