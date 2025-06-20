شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف سبب انهيار 3 عقارات بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن منطقة حدائق القبة شهدت ظهر اليوم إنهيار عقار قديم أدى إلى إنهيار عقارين ملاصقين بشارع أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، ويجرى الأن محاولات إنقاذ والبحث عن ناجيين.

وأضاف محافظ القاهرة لـ ”الخليج 365”، أن سبب الانهيار نظرا لقدمها وأن العقارات المنهارة كانت مبنية على حوائط حاملة وقديمة.

وأكد المحافظ لـ"الخليج 365"، أن قوات الإنقاذ والحماية المدنية تمكنت من انقاذ 3 أشخاص من أسفل الأنقاض ونقلهم للمستشفى، وجارى البحث عن ناجيين أسفل الأنقاض.

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.