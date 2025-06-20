شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى يستهدف مقر القناة الـ14 العبرية فى حيفا بصواريخ سجيل والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وكالة نور نيوز أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر البث الميداني للقناة الـ 14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق.

بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة 17 من الوعد الصادق 3 تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا.

هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخا إيرانيا استهدف مبنى بشكل مباشر في غوش دان.

من جانبها ذكرت دائرة الإطفاء الإسرائيلي أن أضرارا واسعة وقعت في وسط إسرائيل بسبب القصف الإيراني.

ويستمر التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران، يحث يواصل الطرفان تبادل القصف الجوي والصاروخي، الأمر الذى أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة لدى الجانبين، وشنت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني الموجة الصاروخية رقم 16 من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة.