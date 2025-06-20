شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 9 ناجيين من أسفل موقع انهيار عقارين فى حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج 9 ناجين في حادث انهيار العقارين 20 ، و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم .

ويواصل دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين ، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وشهدت منطقة حدائق القبة انهيار عقارين رقم 20 ، و22 بشارع أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة 12:35 بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين حيث تم استخراج ناجيين اثنين حتى الآن، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض.

ويتواجد اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و4 أدوار وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.