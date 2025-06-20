شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة استخراج سيدة على قيد الحياة من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخرج رجال الحماية المدنية منذ قليل، سيدة على قيد الحياة من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إنزال 13 ناجيا من عقار متهالك مجاور للمنزل المنهار فى حدائق القبة، كما تستكمل عمليات البحث عن مفقودين من أسفل ركام العقار المنهار وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

وتتمركز 8 سيارات اسعاف بمحيط انهيار منزلين بمنطقة حدائق القبة تمهيدا لنقل أى ناجى يتم العثور عليه بموقع الانهيار ونقله إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزلين من ارضى و 4 طوابق وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن اى ناجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.