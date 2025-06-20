شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف فى معدة مريض منذ عامين.. واقعة طبية نادرة بمستشفى الأزهر في أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

في واقعة غريبة ونادرة من نوعها، نجح فريق طبي بمستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط في استخراج هاتف محمول من معدة مريض، بعد أن ظل الجهاز داخل جسده لمدة عامين كاملين.

وكان المريض قد وصل إلى قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بالمستشفى وهو يشكو من آلام مزمنة بالمعدة، وأفاد أثناء أخذ التاريخ المرضي أنه ابتلع هاتفًا محمولًا ، وبإجراء الفحوصات والأشعة تبين وجود جسم غريب داخل المعدة.

وتمكن الفريق الطبي، برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم رئيس القسم، و الدكتور محمد فخري ،رئيس وحدة المناظير، والدكنور عمرو متولي الاستاذ المساعد، والدكتور أحمد فتحي مدرس الجهاز الهضمي، وبمشاركة عدد من الأطباء المقيمين وطبيب التخدير وفريق التمريض، الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا لضمان نجاح العملية.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الهاتف بنجاح باستخدام المنظار العلوي، دون الحاجة إلى أي تدخل جراحي، وخرج المريض من العملية في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة.



الهاتف المحمول