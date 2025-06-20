شكرا لقرائتكم خبر عن علي الخامنئى: "العدوّ الصهيونى يلاقى جزاءه وينال قصاصه الآن" والان مع تفاصيل الخبر

قال مرشد إيران الأعلى، علي الخامنئي، إن " العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن" في إشارة إلى رد طهران على إسرائيل، بعد هجوم مر عليه 8 أيام استهدفت فيه "تل أبيب" منشآت نفطية في قلب طهران.

هذا ودوت انفجارات ضخمة وقوية في مناطق مختلفة من إسرائيل، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي توسعت وتصل إلى عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفاً: "نعمل على اعتراض التهديد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل التحذيرات وصفارات الإنذار من الصواريخ في جوش دان التي توصف بأنها أكبر تجمع سكني في إسرائيل، والشفلة بوسط البلاد.

وأضافت أن الحديث يجري عن حوالي 20 صاروخاً تم إطلاقها من إيران.