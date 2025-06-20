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علي الخامنئى: "العدوّ الصهيونى يلاقى جزاءه وينال قصاصه الآن"

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علي الخامنئى: "العدوّ الصهيونى يلاقى جزاءه وينال قصاصه الآن"

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 20 يونيو 2025 04:02 م

قال مرشد إيران الأعلى، علي الخامنئي، إن " العدوّ الصهيوني يلاقي جزاءه؛ إنّه ينال قصاصه الآن" في إشارة إلى رد طهران على إسرائيل، بعد هجوم مر عليه 8 أيام استهدفت فيه "تل أبيب" منشآت نفطية في قلب طهران.

هذا ودوت انفجارات ضخمة وقوية في مناطق مختلفة من إسرائيل، بعد إطلاق صافرات الإنذار التي توسعت وتصل إلى عدد من المستوطنات بالضفة الغربية.

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مضيفاً: "نعمل على اعتراض التهديد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم تفعيل التحذيرات وصفارات الإنذار من الصواريخ في جوش دان التي توصف بأنها أكبر تجمع سكني في إسرائيل، والشفلة بوسط البلاد.

وأضافت أن الحديث يجري عن حوالي 20 صاروخاً تم إطلاقها من إيران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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