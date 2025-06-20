شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينعى رئيس لجنة ثانوية توفى بعد تعرضه لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين الجمعة، 20 يونيو 2025 04:01 م

نعي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عزت عبد الفتاح هاشم - معلم كبير لغة انجليزية بمدرسة المنيا الجديدة الثانوية بنين والمنتدب كرئيس لجنة بمحافظة سوهاج - الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لحادث سير أمس. ويتوجه الوزير محمد عبد اللطيف بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. ووجه الوزير محمد عبد اللطيف مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بالتنسيق مع المحافظة ونقابة المعلمين لتوفير كافة سبل الرعاية والدعم لأسرة الفقيد.



بيان التربية والتعليم

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