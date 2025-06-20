وزارة التضامن تُطلق تدريبًا استعدادًا للمسح القومى للحضانات على مستوى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات استعداداً لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية.

شهدت افتتاح فعاليات البرنامج المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور قيادات العمل بقطاع الأسرة والطفل بالوزارة والمديريات ومديري مديريات التضامن الاجتماعي وفريق عمل الـ GIS بالوزارة.

ويقوم علي التدريب عدد من خبراء العمل الدكتورة دينا عبد الوهاب مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لتنمية الطفولة المبكرة والمهندس أحمد المراغي مستشار GIS لوزارة التضامن الاجتماعي .

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتطوير منظومة الطفولة المبكرة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات البرنامج التدريبي للقائمين على المسح القومي الشامل للمؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة تمهيداً لانطلاق أعمال المسح على مستوى محافظات الجمهورية و أن المسح يُعد الأول من نوعه من حيث المنهجية والانتشار الجغرافي ويمثل نقلة نوعية في التخطيط الاجتماعي، حيث يهدف إلى بناء قاعدة بيانات قومية محدثة لكافة الحضانات تتيح تحديد الفجوات الجغرافية في خدمات الطفولة المبكرة وتدعم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا كذلك تحسين جودة التعليم والرعاية للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسح يستهدف الحضانات مرخصة أو غير مرخصة بهدف مساعدة الحضانات غير مرخصة وتيسير إجراءات الترخيص لها وبناء قواعد بيانات محدثة ومميكنة تسهم بشكل فاعل فى اكتشاف وتحديد أهم المشكلات التى تواجه عمل الحضانات وتتيح لصانع القرار بناء استراتيجيات فاعلة لدعم وتطوير قطاع الحضانات فى مصر لتدعيم قطاع تنميه الطفوله المبكره .

وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التدريب الذى تنطلق فعالياته على مدى عدة أيام يستهدف إعداد كوادر مؤهلة على تتفيذ،المسح من خلال 1000رائدة اجتماعية وباشراف متكامل من فرق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام والمحافظات، فهو منصة عمل مشتركة لتوحيد المفاهيم واليات العمل لتعزيز الجوانب الفنية والتقنية للقائمين على المسح، حيث يتم تدريبهم وفق برنامج مكثف على استخدام أدوات رقمية حديثة في جمع البيانات وفق استمارة مميكنة وباستخدام أجهزة التابلت وأساليب التحقق من صحة المعلومات ميدانيًا ومعايير الجودة ومؤشرات نجاح العمل بالمسح الذى سيتم وفق نظم المعلومات الجغرافية GIS ومتابعة لحظية من غرفة عمليات مركزية بالوزارة.



ومن المقرر أن تنطلق أعمال المسح القومي للحضانات لتُسهم نتائجه في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تعمل على تطوير السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة وتحسين بيئة الحضانة وتدريب الكوادر.



