شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مرور 56 عاما على وفاة الصوت الباكى الشيخ محمد صديق المنشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "من أراد أن يستمع إلى خشوع القرآن فليستمع لصوت المنشاوى فإنه ورفاقه الأربعة مصطفى إسماعيل، وعبد الباسط، والبنَّا، والحصرى، يركبون مركباً، ويُبحرون في بحار القرآن الكريم، ولنْ تتوقف هذه المركب عن الإبحار حتى يرث الله الأرض ومن عليها"، تلك المقولة التي أطلقها الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى على الشيخ محمد صديق المنشاوى الذى لقب بالصوت الباكى، حيث تحل ذكرى وفاته اليوم.

نشأة الشيخ المنشاوى

ولد فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوى فى 20 يناير من العام 1920، بقرية المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج، وفي عام 1966، وأصيب بمرض دوالى المرىء وعلى الرغم من مرضه وتدهور حالته الصحية ظل يقرأ القرآن حتى رحل في مثل هذا اليوم 20 يونيو عام 1969، ودفن في مقبرة بسيطة بمسقط رأسه في سوهاج.

إعجاب الرئيس جمال عبد الناصر

ويُروى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يحب صوت المنشاوي، وطلبه للقراءة في مأتم والده بالإسكندرية، وبعد انتهاء العزاء دعا عبد الناصر الشيخ للمبيت في الغرفة المجاورة، وفي الصباح دعاه لترتيل آيات من الذكر الحكيم، ويقال إنه طلب بعدها من المسؤولين بالإذاعة تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتلا بصوت المنشاوي، وهو التسجيل الذي طاف العالم ويتداوله حتى الآن الصغار والكبار.

الشيخ محمد صديق المنشاوي هو أحد أعلام تلاوة القرآن الكريم ، الذين تركوا بصمة لا تُمحى في تاريخ القراء والمستمعين على حد سواء.

نشأ الشيخ المنشاوي في أسرة قرآنية عريقة، حيث كان والده وجده من أشهر قراء القرآن في مصر، ما جعله ينشأ في بيئة مفعمة بحب القرآن الكريم، وهو ما أثر بشكل كبير في مسيرته القرآنية منذ صغره.

التحق الشيخ المنشاوي في سن مبكرة بكتَاب القرية، حيث بدأ بتعلم القرآن الكريم كانت دراسته في الكُتَّاب بداية لمشوار طويل في مجال حفظ وتلاوة القرآن أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وكان يتلوه بطريقة تميزت بالخشوع والتركيز على مخارج الحروف وأحكام التلاوة، ولم تقتصر تلاوته على الكتابة فقط، بل كان يستمع إلى كبار القراء في مصر ويستفيد من علومهم، مما جعله يتمكن من إتقان القراءات العشر وتعلم الألحان الصوتية التي كانت تميز تلاواته فيما بعد.

في سن صغير، اكتسب الشيخ المنشاوي شهرة كبيرة في قريته والمحافظات المجاورة بسبب صوته الخاشع الذي كان يلامس القلوب، و كان يشارك في السهرات القرآنية، التي كانت تجمع أهل القرية للاستماع إلى تلاواته، وكان صوته الجهوري يترك أثراً عميقاً في النفوس وقد أطلق عليه لقب "القارئ الباكي" نظراً لتأثره العميق أثناء تلاوته للقرآن، مما جعل المستمعين يشعرون بصدق مشاعره وتفانيه في تلاوة كتاب الله.

في البداية، كان الشيخ محمد صديق المنشاوي يرفض فكرة العمل في الإذاعة، حيث كان يرى أن عمله في التلاوة يجب أن يكون في إطار عبادي بحت، وأنه لا يحتاج إلى الشهرة أو التواجد في وسائل الإعلامن وعندما وجهت إليه الدعوة من إذاعة القرآن الكريم في مصر لتسجيل تلاواته، كان رده "لا أحتاج إلى ذلك"، ولكن بعد أن أثرت شهرته بشكل كبير وأنتشرت تلاواته بين الناس، قرر قبول الدعوة في عام 1953م. وفي هذا العام، بدأ الشيخ في نشر تلاواته عبر إذاعة القرآن الكريم، وذاع صيته في مصر والعالم الإسلامي، وأصبح من أبرز القراء في تاريخ الإذاعة المصرية.

لم يقتصر تأثير الشيخ المنشاوي على مصر فقط، بل سافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية في إطار دعوات رسمية لتلاوة القرآن الكريم في مناسبات دينية فقد زار دولاً مثل إندونيسيا، وسوريا، والأردن، والسعودية، وليبيا، والجزائر، وقرأ في أهم المساجد مثل المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، حيث أُعجب الجميع بقدرة الشيخ على التأثير في مستمعيه، وكانت تلاواته تتميز بالانتقال السلس بين السرعة والهدوء، مما منحها طابعاً فريداً وأسلوباً فنياً أصيلاً.

على الرغم من التحديات الصحية التي واجهها، حيث أصيب في عام 1966م بمرض أثر على قدرته الصوتية، إلا أن الشيخ محمد صديق المنشاوي استمر في مسيرته حتى وفاته، وقد نصحه الأطباء بعدم إجهاد صوته، لكن الشيخ رفض تماماً التوقف عن تلاوة القرآن، فاستمر في عمله حتى آخر أيامه.

وفي 20 يونيو 1969م، رحل الشيخ عن عالمنا، تاركاً وراءه إرثاً ضخماً من التلاوات التي لا تزال تُذاع وتُستمع إليها في جميع أنحاء العالم.

لقد ترك الشيخ محمد صديق المنشاوي بصمة لا تُنسى في مجال تلاوة القرآن الكريم تلاواته تظل واحدة من أروع التلاوات التي يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على الاستماع إليها، إذ لا يزال صوت الشيخ المنشاوي يلامس قلوب محبيه وعلى الرغم من مرور 56 سنه على وفاته، إلا أن إرثه لا يزال حياً في ذاكرة كل من استمع إلى صوته العذب والجميل.

في حياته، كان الشيخ المنشاوي رمزاً للخشوع، وللإخلاص في خدمة القرآن الكريم لم يكن مجرد قارئ عادي، بل كان يعتبر التلاوة عبادة وتفانياً في خدمة كتاب الله وقد تجلى هذا التفاني في عمله على بناء مسجد في منزله بعد أن كان قد خصص الطابق الأرضي لتخزين السيارات تعاون مع أحد أصدقائه المسيحيين لبناء هذا المسجد، الذي أصبح يحمل اسم "مسجد الشيخ صديق المنشاوي" نسبة إلى والده.

لقد ترك الشيخ المنشاوي إرثاً عظيماً يتجاوز تلاواته الصوتية فقط، بل يمتد إلى تأثيره الروحي والثقافي، حيث يُعتبر أحد أبرز الشخصيات التي شكلت الذاكرة القرآنية المصرية والعربية.