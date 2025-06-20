شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف لـ"الخليج 365" تطورات أحداث انهيار عقار حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى موقع إنهيار عقار بمنطقة حدائق القبة شمال القاهرة، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجيين بموقع الانهيار.

وأكد المحافظ لـ"الخليج 365"، أن قوات الإنقاذ والحماية المدنية تمكنت من انقاذ 3 أشخاص ومصرع آخر أسفل الأنقاض ونقلهم للمستشفى، وجارى البحث عن ناجيين أسفل الأنقاض.



وشهدت منطقة حدائق القبة انهيار عقارين رقم 20 ، و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة 12:35 بانهيار العقارين.



وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين حيث تم استخراج ناجيين اثنين حتى الآن، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض.



ويتواجد اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية. ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و4 أدوار وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.