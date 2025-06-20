شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تستخرج ناجيين اثنين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار والان مع تفاصيل الخبر

استخرجت قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة محافظة القاهرة ناجيين اثنين حتى الآن، كما تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، وذلك بعد سقوط عقارين 20، و22 بمنطقة أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين.

ويشرف دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين 20 ، و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، يرافقة اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و4 أدوار وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.