شكرا لقرائتكم خبر عن الهروب من إسرائيل.. دول العالم تسرع فى إجلاء رعاياها خوفا من صواريخ إيران والان مع تفاصيل الخبر

مع تصاعد الصراع المسلح بين إسرائيل وإيران، وتبادل الضربات الصاروخية بين القوتين، تسرع الدول في إجلاء رعاياها من الدولتين، نظرا لارتفاع عدد الضحايا والخسائر المادية الضخمة في الجانبين.

وأعلنت الحكومة اليابانية، الجمعة أن 87 مواطنًا يابانيًا وأفراد أسرهم تم إجلاؤهم من إيران وإسرائيل، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الخارجية الياباني تاكشي إيوايا، أن عملية الإجلاء تمت عبر الحافلات إلى كل من أذربيجان والأردن؛ نظرًا لاستمرار إغلاق المطارات المحلية في كلا البلدين، وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وأكد الوزير أن جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بصحة جيدة، ولم يتم تسجيل أي حالات طارئة صحية بينهم.

بدورها أعلنت سفارة الهند بالقاهرة، أن عدد المواطنين الهنود الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل واستقبلهم فريق السفارة عند معبر طابا الحدودي يبلغ 28 شخصاً حتى أمس الخميس.

وذكرت السفارة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أن هؤلاء المواطنين كانوا من بين المقيمين فى إسرائيل وانهم تم إجلاؤهم إلى طابا استعدادا لمغادرتهم إلى بلادهم.

وكانت السفارة قد أعلنت مساء أمس ان فريقها استقبل عدداً من المواطنين الهنود الذين تم إجلائهم من إسرائيل وعبروا إلى مصر عبر معبر طابا الحدودي.

وأشارت سفارة الهند - فى بيان صحفي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه تم تقديم المساعدة والدعم اللوجستي اللازمين لهؤلاء المواطنين فور وصولهم.

وأكدت أنها تحرص على التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لضمان العبور الآمن للمواطنين الهنود.

في السياق قالت وكالة شينخوا الصينية إنه تم إجلاء 119 مواطنًا صينيًا من إسرائيل إلى مصر يوم الخميس عبر معبر طابا الحدودى بمحافظة جنوب سيناء.

وذكرت الوكالة، أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة، دخل الأشخاص اللذين تم إجلائهم إلى مصر من المعبر حوالى الساعة الثالثة والنصف عصراً تم نقلهم إلى حافلات.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تنظم رحلات طيران عارض من العاصمة الأردنية عمّان إلى مدينة فرانكفورت غربي البلاد يوم الأربعاء، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بسبب تبادل الصواريخ مع إيران.

وأضافت الوزارة أن على الألمان الراغبين في مغادرة إسرائيل أن ينظموا بأنفسهم وسائل نقلهم إلى الأردن، مشيرة إلى أن المغادرة عبر مصر ممكنة أيضا.

وفي بولندا، أعلنت نائبة وزير الخارجية هنريكا موسيكا-دينديس في وارسو، الاثنين، عن إطلاق خطة لإجلاء المواطنين البولنديين من إسرائيل.

هذا وبدأت سلوفاكيا في نقل المواطنين السلوفاكيين ومواطنين خرين من الاتحاد الأوروبي جوا من إسرائيل عبر الأردن وقبرص.

وأعلنت وزارة الخارجية في براتيسلافا، مساء الاثنين، أن أول رحلة إلى العاصمة السلوفاكية نقلت 73 شخصا، بينهم 30 سلوفاكيا و43 مواطنا من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر تنظيم المزيد من رحلات الإجلاء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثامن، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران تحت مسمى "الأسد الصاعدة"، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ بعملية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3".