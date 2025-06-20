شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على أعمال الإنقاذ بموقع انهيار عقارين بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

يشرف دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين 20 ، و22 أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، يرافقة اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ودكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا فى الساعة ١٢:٣٥ بانهيار العقارين، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، حيث تم استخراج ناجيين اثنين حتى الآن، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض .

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم .

وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و4 أدوار وتم استخراج مصابين اثنين منه وتم نقلهم إلى مستشفى الزيتون وجارى التأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض، كما تم اخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.



موقع الحادث



محافظ القاهرة بموقع الحادث



محافظ القاهرة وسط الحماية المدنية