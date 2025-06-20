شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 20 يونيو 2025 12:01 م
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران تسعى دائما للسلام والهدوء والسبيل الوحيد لإنهاء الحرب وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تقديم ضمانات لإنهاء أي مغامرات إسرائيلية، وقالت: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة وستجعلها تندم على أفعالها.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وصول 54 مصابا إلى المستشفيات منذ الصباح جراء القصف الإيراني، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز