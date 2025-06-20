شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران تسعى دائما للسلام والهدوء والسبيل الوحيد لإنهاء الحرب وقف العدوان الإسرائيلي دون شروط، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة تقديم ضمانات لإنهاء أي مغامرات إسرائيلية، وقالت: ردودنا على إسرائيل ستصبح أكثر قسوة وستجعلها تندم على أفعالها.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وصول 54 مصابا إلى المستشفيات منذ الصباح جراء القصف الإيراني، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.