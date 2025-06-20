شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية فى إيران منها مواقع أبحاث نووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه نفذ ضربات على عشرات الأهداف العسكرية في إيران ، منها هجوم على منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية التي قال إنها تشارك في تطوير أسلحة نووية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مصنعا في شمال إيران تضرر جراء هجوم، وذلك بعد ساعات من إصدار إسرائيل تحذيرا للسكان بالابتعاد عن المناطق المجاورة.

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن المصنع الواقع في منطقة سفيد رود الصناعية كان ينتج ألياف الكربون، التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أنظمة أسلحة مثل هياكل الصواريخ.

ومن جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا فى طهران اليوم، ومن جانبه، قال وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس إننا نواصل العمل على مهاجمة المنشآت والعلماء لإحباء برنامج طهران النووى.