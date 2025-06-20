شكرا لقرائتكم خبر عن شينخوا: إجلاء 119 صينيا من إسرائيل بسبب القصف الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة شينخوا الصينية إنه تم إجلاء 119 مواطنًا صينيًا من إسرائيل إلى مصر يوم الخميس عبر معبر طابا الحدودى بمحافظة جنوب سيناء.

وذكرت الوكالة أنه بعد استكمال الإجراءات اللازمة، دخل الأشخاص اللذين تم إجلائهم إلى مصر من المعبر حوالى الساعة الثالثة والنصف عصراً تم نقلهم إلى حافلات.

ووفقًا للسفارة الصينية فى مصر، يشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل 117 طالبًا واثنين من سكان هونج كونج، وتم نقلهم إلى القاهرة.

وونقلت الوكالة عن سفير الصين فى مصر، لياو لى تشيانج، قوله إن بلاده قلقة للغاية بشأن مواطنيها فى الخارج، مؤكداً إن سلامتهم ورفاهيتهم أولوية دائمة.

وأضاف السفير: أكملنا جميع الأعمال التحضيرية بكفاءة خلال 24 ساعة، وأرسلنا فريق عمل إلى طابا ليلاً لتنظيم عملية الدخول،" موضحاً أن السفارة عملت بشكل وثيق مع السلطات المصرية المعنية ليلاً لطلب تصاريح المرور والمساعدة اللازمة والضمانات الأمنية.

وفى وقت سابق، أعلنت سفارة الهند بالقاهرة أن عدد المواطنين الهنود الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل واستقبلهم فريق السفارة عند معبر طابا الحدودى بلغ 28 شخصاً حتى أمس الخميس.

وذكرت السفارة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هؤلاء المواطنين كانوا من بين المقيمين فى إسرائيل وانهم تم إجلاؤهم إلى طابا إستعداداً لمغادرتهم إلى بلادهم. وكانت السفارة قد أعلنت مساء الخميس أن فريقها استقبل عدداً من المواطنين الهنود الذين تم إجلائهم من إسرائيل وعبروا إلى مصر عبر معبر طابا الحدودي.

وأشارت سفارة الهند فى بيان، إلى أنه تم تقديم المساعدة والدعم اللوجستي اللازمين لهؤلاء المواطنين فور وصولهم.

وأكدت أنها تحرص على التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لضمان العبور الآمن للمواطنين الهنود.