شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسر تحت الركام ..البحث عن ناجين أسفل منزل حدائق القبة المنهار والان مع تفاصيل الخبر

يبحث رجال الحماية المدنية عن أى ناجين أسفل ركام العقار المأهول بالسكان بمنطقة حدائق القبة، بعد تأكيد شهود العيان بوجود 5 أسر أسفل الركام وسط تكثيف عمليات البحث.

واستعان رجال الحماية المدنية بلوادر للبحث عن ناجيين أسفل موقع انهيار منزلين فى منطقة حدائق القبة وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزلين من أرضى و3 طوابق وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن اى ناجين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



