شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيرانى: برنامج طهران للصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجى، إن محادثات طهران اليوم ، مع وزراء خارجية أوربا فى العاصمة السويسرية جنيف ستركز على القضايا النووية والإقليمية فقط .

وأكد عراقجى أن برنامج طهران للصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض .

والمقرر أن يشارك في المحادثات كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وتهدف محادثات جنيف إلى إيجاد مسار للعودة إلى الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي، وسط استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران وتصاعد المخاوف حيال إمكانية مشاركة الولايات المتحدة فيها.

وفى وقت سابق كان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن طهران لا ترغب في الدخول في مفاوضات مع أي طرف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح عراقجي: "الأمريكيون أرسلوا عدة رسائل جدية للدخول في مفاوضات جادة، ليس لدينا أي حديث مع أميركا باعتبارها شريكا في هذه الجرائم".