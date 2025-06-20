شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائى عن موقع انهيار منزلين فى حدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

فصلت الأجهزة المعنية الكهرباء عن موقع انهيار منزلين فى منطقة حدائق القبة وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزلين فى حدائق القبة وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزلين من أرضى و3 طوابق وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.



