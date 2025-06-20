شكرا لقرائتكم خبر عن حال حدوث انفجار نووى.. إزاى تحمى الدولة المجاورة لـ"إيران" نفسها؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق أنه يجب على الدول المجاورة لدولة إيران اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لتجنب أى مخاطر اشعاعية قد تتعرض لها فى حال حدوث أي انفجارات بمنشآت نووية ناتجة عن الأحداث العسكرية.



انفجار نووى

وأشار الوكيل أن بعض الإجراءات التى يجب أن تتخذها الدول المجاورة هى:

1- المتابعة الدائمة ورصد لمستوى الإشعاع من خلال شبكات الرصد الخاصة بها.

2-تجهيز خطط الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية.

3-استمرار التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و زيادة الوعي المجتمعي المبني على العلم لا التهويل.

و يرى الوكيل أن التعامل مع المنشآت النووية أثناء الصراع أو الحروب يجب أن يكون محظورًا تمامًا لأن الخطر لا يعرف الحدود ، موكدا أنه بالنسبة لمفاعل بوشهر فهو يقع في منطقة تهب فيها الرياح السائدة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، أي من البر نحو البحر في أغلب الأوقات هذا الاتجاه يُقلل من احتمالية انتشار تلوث إشعاعي نحو دول الخليج أو داخل إيران ومع ذلك، تخطيط الطوارئ الإشعاعية الإقليمي يجب أن يأخذ في الحسبان كل السيناريوهات الممكنة.

و كشف الدكتور أمجد الوكيل أن إيران تبعد عن مصر مسافة تُقدّر بأكثر من 2200 كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح الوكيل، أن انتشار الإشعاع يتوقف على عدة عوامل، منها نوع الحادث، وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكل هذه العوامل تجعل تأثر مصر مستبعدًا تمامًا في مثل هذه الحالات.