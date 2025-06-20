شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية بالبحيرة.. بعد انتهاء أعمال المراجعة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة البحيرة خلال الفترة المقبلة، إعلان الشهادة الإعدادية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال مراجعة أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

ومن المنتظر إعلان نتائج الشهادة الاعدادية على المواقع الاليكترونية الخاصة بالمحافظة والتربية والتعليم ، ووزارة الاتصالات ، فور اعتمادها رسميا من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

من جانبه أعرب يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة عن بالغ شكره وتقديرة لكل من ساهم في انجاح امتحانات الشهادة الاعدادية، مشددا على ضرورة مراعاة الدقة فى رصد درجات الطلاب فى اعمال التصحيح لضمان إعطاء كل طالب حقه كاملاً فى اطار من العدالة وتكافؤ الفرص مع الالتزام بالدقة والمعايير المحددة في عملية التصحيح.

وكانت محافظة البحيرة ، قد شهدت ، يوم 31 مايو الماضى ، إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية.