شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ إيرانى واحد وإصابات كبيرة.. كواليس ليلة الفزع فى بئر سبع الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

استهدف صاروخ إيرانى يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوجرا، مركزا يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة، فى إسرائيل، حيث تداولت حسابات فى مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمبنى فى بئر سبع بجنوب إسرائيل يعتقد أنه تابع لشركة مايكروسوفت العالمية، تشتعل به الحرائق ومحاطا بالأدخنة بعد إصابته بالصاروخ الإيرانى صباح اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجوم الصاروخى على بئر السبع استهدف مركز غاف يام نيغيف التكنولوجى، مشيرة إلى أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة، وذلك في أعقاب تأكيدات إيرانية ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

من جهتها أفادت شبكة "سي إن إن" باندلاع حريق قرب مكتب شركة مايكروسوفت في بئر السبع بعد الهجوم الإيراني.

من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش يجرى تحقيقا بشأن سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع فجر اليوم الجمعة دون اعتراضه، مما خلف عشرات الإصابات.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط مباشرة في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الصاروخ كان يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوغرام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الفرق المعنية انتقلت إلى موقع في بئر السبع أصابه صاروخ إيراني، في حين أعلنت شرطة بئر السبع أن فرق الإنقاذ أجلت جميع السكان الذين حوصروا داخل المبنى المتضرر.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

كما تضررت مبان قرب مكان الحريق بعد سقوط الصاروخ الإيراني حسب مشاهد متداولة.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي.

دخلت المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل أسبوعها الثاني، مع تصعيد لافت في الجنوب الإسرائيلي، حيث أطلقت طهران صباح الجمعة موجة جديدة من الصواريخ. وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن أحد الصواريخ أصاب مدينة بئر السبع مباشرة دون أن يتم اعتراضه، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح، إضافة إلى 30 حالة هلع.