شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند: 28 من مواطنينا وصلوا طابا بعد إجلائهم من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة الهند بالقاهرة، أن عدد المواطنين الهنود الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل واستقبلهم فريق السفارة عند معبر طابا الحدودى يبلغ 28 شخصاً حتى أمس الخميس.

وذكرت السفارة - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أن هؤلاء المواطنين كانوا من بين المقيمين فى إسرائيل، وأنهم تم إجلائهم إلى طابا استعداداً لمغادرتهم إلى بلادهم.

كانت السفارة قد أعلنت مساء أمس ان فريقها استقبل عدداً من المواطنين الهنود الذين تم إجلائهم من إسرائيل وعبروا إلى مصر عبر معبر طابا الحدودي.

وأشارت سفارة الهند - فى بيان صحفي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- أنه تم تقديم المساعدة والدعم اللوجستي اللازمين لهؤلاء المواطنين فور وصولهم.

وأكدت أنها تحرص على التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية لضمان العبور الآمن للمواطنين الهنود.