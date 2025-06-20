شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقال الحماية المدنية إلى موقع الحادث والان مع تفاصيل الخبر

انهار منزل من أرضى و 3 طوابق بمنطقة حدائق القبة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ تحسبا لوجود مصابين .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى حدائق القبة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من أرضى و 3 طوابق فى حدائق القبة، وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن أى ناجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



