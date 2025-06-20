شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمبانى السكنية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة عن خطوات وإجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.

وتسهيلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراءات توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

-سند الحيازة او الملكية.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: الإجراءات

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

-إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

-توقيع العميل للعقد.

-الانتهاء من تقديم الخدمة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 4 طرق للتواصل معها وإرسال الشكاوى والاستفسارات حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة http://www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك http://www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125