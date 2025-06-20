شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب خطر الزئبق فى اللمبات الموفرة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية التعامل الآمن مع اللمبات الموفرة للطاقة في المنازل، خاصةً عند كسرها، لما تحتويه من عناصر ضارة مثل الزئبق.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن اللمبات الموفرة تُصنع من الزجاج، ما يجعلها عرضة للكسر في حال التعامل غير الصحيح، لذا يجب الحرص عند إخراجها من العبوة أو عند تركيبها أو فكها، وذلك بالإمساك بها من القاعدة المعدنية وليس من الزجاج، مع تجنب الضغط الزائد أثناء التركيب حتى لا تنكسر.

أما في حالة الكسر، فهناك خطوات وقائية لا بد من اتباعها فورًا لتفادي التعرض لخطر استنشاق بخار الزئبق:

1. افتح نوافذ الغرفة فورًا وغادرها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة لتقليل تركيز البخار المتطاير في الجو.

2. ارتدِ قفازات وكمامة قبل دخول الغرفة للتعامل مع الكسر.

3. اجمع الأجزاء الزجاجية الكبيرة بعناية، وضعها في كيس بلاستيك محكم الغلق.

4. استخدم قطعة قماش مبللة لجمع البودرة وبقايا الزجاج الدقيقة، ثم ضعها في نفس الكيس.

5. لا تستخدم المكنسة الكهربائية قبل تنظيف المكان يدويًا، حتى لا تنشر البخار في الهواء.

6. بعد التأكد من جمع كافة البقايا، افرغ كيس المكنسة في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال.

يعتبر الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في حماية الأسرة من أضرار صحية محتملة ناتجة عن التعرض لمادة الزئبق الموجودة في اللمبات الموفرة والنيون (الفلوريسنت).