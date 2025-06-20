شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور الحاصلات البستانية لتعزيز مناعة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة فاطمة عبد العال رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن كثير من الحاصلات البستانية من الخضر والفاكهة لها دور فعال في تعزيز الصحة العامة والمناعة لعدة أسباب منها، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل بالفيتامينات والمعادن التي تحافظ وتقوي الصحة العامة، وعلى مادتي اللوتين والزيكسنتين اللتان يدعما وظيفة الجهاز المناعي والخلايا المناعية.

كما يوجد بها نسبة عالية من الأرجينين والتربتوفان وهما أحماض أمينية أساسية لا يستطيع الجسم صنعهما و يدخلا كمكون أساسي في تكوين وزيادة عدد الخلايا المناعية وهما أساسيان في الدفاعات المناعية و غنية في الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء والجهاز المناعي وتمتاز كذلك بوجود محتوى عالي من الصبغات والليكوبين والانثوسيانين ومضادات الأكسدة والفينولات والكاروتينيات التي تلعب دورا هاما للصحة العامة عامةً و تقوية مناعة الجسم خاصةً.

أضافت أن التغذية السليمة لها دور في تقوية المناعة بأنواعها المختلفة سواء أكانت مناعة طبيعية أو مكتسبة أو ذاتية.

أمثلة لأكثر الحاصلات البستانية التي تعزز المناعة

أولًا الخضروات:

السبانخ: فهي غنية بالفيتامينات مثل A،C ، E والمعادن مثل الزنك والفوسفور والبوتاسيوم

ومركبات المناعة التي تساعد في تكوين الخلايا المناعية مثل مركبات الزيكسانتين واللوتين وكما أنها غنية في الحمض الأميني الأرجينين والتربتوفان اللذان يعملا على زيادة عدد الخلايا المناعية وزيادة نشاطها. وكذلك تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة.

وللتخلص من محتوي الاكسالات بها يمكن تجفيفها على درجات حرارة منخفضة تصل إلي 60 درجة مئوية في عدم وجود الماء يتم تحول أوكسالات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم غير الضار ويتكسر مع سلسلة التفاعلات الحيوية بالجهاز الهضمي ولذا يفضل مسحوق السبانخ المجففة.

الكرنب الأحمر:- يحتوي عمومًا على نسب أعلى من المركبات الهامة للصحة العامة والمناعة، مقارنةً بالكرنب الأخضر. هذه المركبات تعطي الكرنب الأحمر

نكهته المميزة

ومن فوائد هذه المركبات هي:

- لها خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

- دعم جهاز المناعة: تعزز هذه المركبات من وظائف جهاز المناعة، مما يساعد في مقاومة الأمراض.

- الوقاية من السرطان: تشير بعض الدراسات إلى أن المواد الكبريتية تلعب دورًا في تقليل خطر بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون.

- تحسين الهضم: يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

عملية التخليل في الكرنب الأحمر تُعرف بتخمر

الكرنب، وهي عملية حيوية تحدث عندما تتفاعل السكريات الموجودة في الكرنب مع البكتيريا أو الخمائر في غياب الأكسجين.

ويتكون أثناء عملية التخمر مركبات عطرية تُضيف نكهات مميزة للكرنب. وقد تزداد مستويات بعض الفيتامينات، مثل فيتامين C، في الكرنب المتخمر.

- تعد عملية التخمر طريقة رائعة للحفاظ على الكرنب الأحمر، زيادة قيمته الغذائية، تحسن صحة الجهاز الهضمي، زيادة الفائدة الغذائية، تعزيز النكهة والملمس.

الخرشوف:- من الحاصلات البستانية التي تعتبر بريبيويتك أي غذاء أساسي للكائنات الحية الدقيقة المفيدة للنمو والتكاثر في الأمعاء وكذلك سلامة الأمعاء والجهاز المناعي للجسم

الثوم:- يحتوي على مركبات الكبريت التي تعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى. ويعتبر أيضا بريبيوتيك

البروكلي:- يحتوي على الفيتامينات C ،A ، E والألياف ومضادات الأكسدة.

الجزر:- غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A، مما يعزز صحة الجهاز المناعي.

ثانيًا الفواكه:

الأفوكادو:- لانه غني في أوميجا 3 فهو الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا3

الحمضيات (مثل البرتقال والليمون):- غنية بفيتامين C، الذي يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

التوت والفراولة: - يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم المناعة ومحتوى عالي من فيتامين C

الكيوي:- هو مصدر ممتاز لفيتامين C وE، والألياف.

الرمان: - حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في تعزيز المناعة.مثل الفيتامينات: التي تساعد في دعم وظائف الخلايا المناعية. و المعادن: مثل الزنك والسيلينيوم، تلعب دوراً هاماً في تعزيز المناعة.

ويجب تناول مجموعة متنوعة من هذه الخضروات والفواكه حتى يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة العامة والمناعة.