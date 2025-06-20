شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى لبن خام.. اعرف علامات الفساد وطرق الغش والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض كثير من المستهلكين إلى الغش عند شراء الألبان، وفي هذا الإطار نشر جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي، عدة نصائح، وشدد على ضرورة إتباعها عند شراء اللبن الخام ومنتجاته، بهدف الوقاية من الغش التجاري ومظاهر الفساد الغذائي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من فرص فساد الألبان.

وفي هذا التقرير ننشر الشروط العامة الواجب توافرها عند شراء الألبان:

- عدم التعامل مع الباعة الجائلين.

- ضرورة الشراء فقط من مصادر موثوقة ومراقبة صحيًا.

- التأكد من أن اللبن محفوظ في ظروف تبريد مناسبة عند البائع.

وبعد الشراء، يجب تجنب تأخير حفظ اللبن أو تركه معرضًا لدرجة حرارة الجو، على أن يتم غليه جيدًا مع التقليب لضمان تعرضه للحرارة الكافية، ثم تبريده سريعًا ووضعه في الثلاجة. ويحذر الخبراء من الاحتفاظ باللبن في الثلاجة لأكثر من أسبوع، مع إمكانية تجميده في الفريزر لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

وحذرت الجهات الرقابية من بعض العلامات التي تشير إلى فساد اللبن، مثل تغير لونه أو مذاقه أو قوامه أو رائحته، مؤكدين أنه يجب التخلص منه فورًا في هذه الحالة وعدم استهلاكه بأي شكل.

كما تم رصد أبرز أساليب غش الألبان، ومنها:

- إضافة مواد ملونة لتغيير مظهره.

- إضافة مواد حافظة محظورة مثل الفورمالين.

- تخفيف اللبن بالماء.

- إضافة النشا أو الدقيق لزيادة الكثافة.

- إضافة دهون نباتية بدلاً من الحيوانية.

- نزع جزء من الدهون الطبيعية بهدف التلاعب في القيمة الغذائية.