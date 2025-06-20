شكرا لقرائتكم خبر عن التعاقد على طائرات جديدة تنضم لأسطول "إير كايرو" خلال معرض باريس الدولي للطيران والان مع تفاصيل الخبر

تماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران المدني الداعمة للتحديث المستمر ومواكبة أحدث التطورات في صناعة النقل الجوي، وفي إطار خطة "إير كايرو" الطموحة لتوسعة أسطولها الجوي وتعزيز قدراتها التشغيلية على المستويين الإقليمي والدولي، أعلنت الشركة عن انضمام عدد من الطائرات الجديدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض باريس الجوي 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال الطيران.

قام الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتوقيع اتفاقية مع احدى كُبرى شركات تأجير الطائرات في العالم لتأجير طائره من طراز A320، في خطوة فعالة تدعم خطة الشركة لتحديث أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية، بما يسهم في تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وتحسين تجربة السفر للعملاء حول العالم.



ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية الشركة الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي، وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق المختلفة.

جدير بالذكر أنه قد تم استلام طائرة من طراز إيرباص A320 خلال شهر يونيو 2025، على أن يتم استلام 4 طائرات إضافية خلال العام نفسه، و3 طائرات أخرى من طراز A320 Neo خلال عام 2026، ليصبح إجمالي أسطول شركة "إير كايرو" (45) طائرة بنهاية عام 2026.

كما أضاف "شنن": "نفخر بالمشاركة في معرض باريس الجوي 2025 كونه منصة عالمية رائدة للإبتكار في قطاع الطيران، ويعكس توقيع هذه الاتفاقية التزامنا الدائم بالنمو المستدام وتعزيز مكانة الشركة كمشغل إقليمي ودولي واعد".

وأضاف "شنن": "إن انضمام الطائرات الثمانية الجديدة سيعزز من إمكانيات الشركة بشكل كبير، ما يتيح إطلاق وجهات جديدة وزيادة الترددات على الخطوط الحالية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتواصل إير كايرو الاستثمار في إدخال أحدث التقنيات، مع التركيز على الاستدامة وتحسين تجربة العملاء، وهو ما يعزز من مكانتها كإحدى أسرع شركات الطيران نموًا في المنطقة".