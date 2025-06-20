شكرا لقرائتكم خبر عن دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة رشت شمال إيران والمضادات تعمل بكثافة في طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت اصوات انفجارات ضخمة في المنطقة الصناعية في مدينة رشت شمال إيران، فيما تتصدى المضادات الأرضية في العاصمة طهران لاهداف جوية في سماء العاصمة الإيرانية.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الثامن، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة الماضية، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، سميت بـ"الأسد الصاعد"، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت الماضي على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ تحت اسم "الوعد الصادق 3".