شكرا لقرائتكم خبر عن إير كايرو تطور برامج سلامة الطيران بشراكة استراتيجية مع Acron Aviation بمعرض باريس الدولى للطيران والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المصرية عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Acron Aviation لتطبيق نظام مراقبة بيانات الطيران (FDM) المتطور على مستوى أسطولها، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز مجالات السلامة الجوية.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتطوير والتحديث، ودعم وتطوير الطائرات التابعة لشركات الطيران المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة.



وبموجب الإتفاقية التي بدأ الإعداد لها في مايو 2025؛ فقد تم التشغيل الفعلى لها فى 16 يونيو 2025 ، بالإضافة الى دمج أسطول إير كايرو من طرازات ATR 72, E190, A320 ضمن منصة " Flight Data Connect " الرائدة، مع تخصيص آليات رصد تتماشى مع إجراءات التشغيل القياسية للشركة، بما يتيح تحليلات فورية ورؤى دقيقة لدعم اتخاذ القرار .

وفي هذا السياق؛ أكد الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن اختيار Acron Aviation جاء بعد تقييم شامل، مشيرًا إلى تميز منصتها في التحليلات المتقدمة وسرعة الوصول إلى البيانات ومرونتها التشغيلية.

وتتضمن الشراكة أيضًا إطلاق تطبيق "PilotApp" الذي يوفر للطيارين تقارير أداء مخصصة، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر ويوفر كذلك مرجعية عالمية لتحسين الأداء وتحديد المخاطر بشكل استباقي.

ومن جانبه، أعرب السيد ألان كروفورد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتب لشركة Acron Aviation عن اعتزازه بتعزيز أواصر التعاون مع شركة إيركايرو، أحد أسرع شركات الطيران نموًا في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا بأن " هذه الإتفاقية تعد بمثابة بداية لتعاون طويل الأمد يقوم على أساس الإبتكار، وجودة الأداء، والثقة المتبادلة".

كما تجسد هذه الشراكة توجه إير كايرو نحو التحول الرقمي وتعزيز مرونة العمليات، بما يدعم نموها المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي.