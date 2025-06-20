شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالخارجية الإيرانية: إحباط مؤامرة إسرائيلية لاستهداف عراقجى فى طهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد حسين رنجبران مستشار وزير الخارجية الإيرانى، عن إحباط مؤامرة كبيرة خطّطت لها إسرائيل لاستهداف وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، فى العاصمة طهران، مؤكدًا أن المؤامرة فشلت بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة التى نفذها جنود المخابرات.



وقال رنجبران- فى منشور على منصة "إكس"، أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الحديث عن زيارة وزير الخارجية إلى جنيف للتفاوض مع الترويكا الأوروبية أثار موجة من القلق من احتمال استهدافه من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن التهديد كان واقعيًا وجادًا.



وأضاف: "لولا التدابير الأمنية الدقيقة التى اتخذها جنودنا المجهولون، لكان من المحتمل أن تُنفذ هذه المؤامرة خلال الأيام الماضية".