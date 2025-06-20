شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إيران أرسلت لواشنطن ردا بموافقتها على بعض مطالب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إيران أرسلت لواشنطن ردا بموافقتها على بعض مطالب ترامب.

وأكدت يسرائيل هيوم نقلا عن دبلوماسي غربى إن قرار ترامب بشأن ضرب إيران سيعتمد جزئيا على نتائج محادثات الجمعة.

وأضافت الصحيفة "يتوقع أن تقدم إيران ردا نهائيا الجمعة في اجتماع بين عراقجي ووزراء خارجية أوروبيين".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تدفع ثمنا بالغا بسبب العمليات ضد إيران وأنه سيتم القضاء على تهديد طهران النووى والباليستى بنهاية العمليات الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو فى تصريحات نقلتها قناة "أى 24" الإسرائيلية وهو بجوار مستشفى سوروكا فى بئر السبع والتى طالتها الصواريخ الإيرانية "أصدرت تعليماتى بأن لا أحد لديه حصانة فى إيران، سنقلل الحديث ونترك الأعمال تتحدث".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تدفع ثمنا باهظا، عبر قتل مواطنين وإصابة آخرين، وفقدان العائلات لأحبابها، وأنا أدفع ثمن بدء هذه العملية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلى: "هناك عدد من الأهداف النووية التى سنتعامل معها ونزيل الخطر النووي، وفى نهاية هذه العملية لن يكون هناك تهديدا نوويا أو باليستيا".

وأشار إلى أن "إيران كانت تريد إنتاج 20 ألف صاروخ وهو ما يمثل خطرا وجوديا إضافة للخطر النووى، وسنزيل هذين التهديدين".