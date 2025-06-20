شكرا لقرائتكم خبر عن 14 محطة فى قضية الطفل ياسين من السجن المؤبد إلى جلسة الاستئناف.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أثارت قضية الطفل ياسين فى دمنهور، اهتمامًا واسعًا فى المجتمع، لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة تتعلق بهتك عرض طفل داخل مؤسسة تعليمية، وفيما يلى يقدم لكم ”الخليج 365” 14محطة فى القضية إلى أن أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم فى حكم أول درجة، حتى ميعاد جلسة الاستئناف.

قضية الطفل ياسين

1. يناير 2024: بدأت القصة عندما لاحظت والدة الطفل ياسين البالغ 5 سنوات تغييرات فى سلوكه ومشكلات صحية، ما دفعها للاشتباه فى تعرضه لاعتداء داخل المدرسة الخاصة التى يدرس بها فى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

2. فبراير 2024: تقدمت الأسرة ببلاغ رسمى إلى النيابة العامة، متهمة مراقبًا ماليًا يبلغ من العمر 79 عامًا، يُدعى صبرى ك.ج.ا، بالاعتداء على الطفل داخل دورة مياه المدرسة.

3. مارس 2024: أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، استمعت خلالها إلى أقوال والدى الطفل، مديرة المدرسة، وعدد من العاملين، وتم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

4. أبريل 2024: أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن الواقعة، وأعلنت عن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال المدرسة، فى ظل تدخل أحد أعضاء مجلس الشيوخ للصلح بين المدرسة وأسرة الطفل.

5. 28 أبريل 2025: نُشرت تفاصيل تقرير الطب الشرعى، الذى أشار إلى عدم وجود إصابات جسدية واضحة، مما أثار جدلًا حول قوة الأدلة فى القضية.

6. 30 أبريل 2025: عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهم بمحكمة جنايات دمنهور، حيث حضر الطفل ياسين مرتديًا قناع "سبايدر مان" برفقة أسرته.

7. 30 أبريل 2025: قررت المحكمة تعديل القيد والوصف فى القضية، من "الاعتداء على الطفل بغير قوة" إلى "الاعتداء بالقوة تحت التهديد"، بناءً على طلب الدفاع عن الطفل.

8. 30 أبريل 2025: أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على المتهم، فى خطوة اعتُبرت انتصارًا لحقوق الطفل فى مصر.

9. 1 مايو 2025: أعربت والدة الطفل ياسين عن سعادتها بالحكم، مؤكدة أن العدالة قد تحققت، وشكرت كل من دعم قضيتهم.

10. 1 مايو 2025: فرضت السلطات كردونًا أمنيًا حول المدرسة، وبدأت لجنة رقابية أعمالها لمراجعة الإجراءات داخل المؤسسة التعليمية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

11- أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" فى اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات 5/10

12- قدم دفاع المتهم فى واقعة الطفل ياسين، بمحافظة البحيرة، طلب الاستئناف على الحكم والطعن على الحكم الصادر بمحكمة جنايات أول درجة بدمنهور، إلى محكمة الاستئناف،وجارى تحديد دائرة. جنايات مستأنف لمحاكمة المتهم. 5/19.

13-قررت محكمة الاستئناف فى الإسكندرية تحديد جلسة محاكمة المتهم " ص.ك.ج" لجلسة استناف على الدائرة الثالثة استناف بجلسه 23 يونيو المقبل لنظر الاستئناف على الحكم، لاتهامه فى واقعة الطفل ياسين 5/29.

14- الدائرة الثالثة استناف تنظر فى جلسة 23 يونيو المقبل نظر الاستئناف على الحكم على المتهم، فى واقعة الطفل ياسين.