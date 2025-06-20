شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن نقل جميع المواد المخصبة إلى أماكن آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة فارس نقلا عن القائد السابق للحرس الثورى الإيرانى محسن رضائى إنه تم نقل جميع المواد المخصبة تم نقلها وهي في أماكن آمنة.

يذكرأن، قائد الحرس الثورى الإيرانى عيّن العميد مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن إسرائيل تستعد للرد بقوة على إصابة الصاروخ الإيرانى لمستشفى سوروكا.

ونفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن منحه الضوء الأخضر لتنفيذ خطط هجومية ضد إيران، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن المسار الذي سيسلكه في التعامل مع طهران.

وكانت الصحيفة قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن ترامب وافق على خطة عسكرية لاستهداف إيران، لكنه أجّل إصدار الأوامر النهائية في انتظار ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

وردّ ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قائلا: "صحيفة وول ستريت جورنال لا تعرف شيئا عن أفكاري بشأن إيران"، دون أن ينفي بشكل مباشر جوهر ما ورد في التقرير، في حين أكد مسؤولون بإدارته أنه لا يزال يدرس خياراته.

وفي تصريحات للصحفيين، صباح أمس الأربعاء، تهرّب ترامب من الإجابة عن سؤال بشأن مدى اقترابه من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، مكتفيا بالقول "قد أفعل، وقد لا أفعل. لا أحد يعرف ما سأفعله. ما يمكنني قوله هو أن إيران تواجه مشاكل كثيرة، وتريد التفاوض. وأقول لهم: لماذا لم تفاوضوني قبل كل هذا الموت والدمار؟".