شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: القوات الإيرانية تأمر بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون لموقع أكسيوس، إنه لا موعد محددا بعد لاجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الإيرانية تأمر بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني، إن القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة.

وذكر فوكس نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران قبل 4 يوليو.