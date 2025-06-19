أخبار مصر

إعلام إسرائيلي: القوات الإيرانية تأمر بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

إعلام إسرائيلي: القوات الإيرانية تأمر بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: القوات الإيرانية تأمر بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون لموقع أكسيوس، إنه لا موعد محددا بعد لاجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الإيرانية تأمر بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية، حيث قال الحرس الثوري الإيراني، إن القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة.

وذكر فوكس نيوز عن مسؤول بالبيت الأبيض، أن ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران قبل 4 يوليو.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements