شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فى إسرائيل تحت شعار "أسفين يا إيران" تثير الجدل على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع لفيديوهات أثارت الجدل ، ولم يتم التأكد من صحتها حتى الأن لمظاهرات لعشرات الإسرائيليين تحت شعار" أوقفوا الحرب.. أسفون يا إيران"، وطالب الإسرائيليين إيران بوقف الحرب على إسرائيل.

ولم تنشر أى جهة رسمية إسرائيلية حتى الأن أى تصريحات عن تلك المظاهرات التى ظهرت فى فيديوهات بشكل كبيرعلى مواقع التواصل وتفاعل معها الآلاف، ولم يتسن التأكد من صحتها حتى الأن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تدفع ثمانا بالغا بسبب العمليات ضد إيران وأنه سيتم القضاء على تهديد طهران النووى والباليستى بنهاية العمليات الإسرائيلية.

وأوضح نتنياهو فى تصريحات نقلتها قناة "أى 24" الإسرائيلية وهو بجوار مستشفى سوروكا فى بئر السبع والتى طالتها الصواريخ الإيرانية "أصدرت تعليماتى بأن لا أحد لديه حصانة فى إيران، سنقلل الحديث ونترك الأعمال تتحدث".

وأضاف نتنياهو: "إسرائيل تدفع ثمنا باهظا، عبر قتل مواطنين وإصابة آخرين، وفقدان العائلات لأحبابها، وأنا أدفع ثمن بدء هذه العملية".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلى: "هناك عدد من الأهداف النووية التى سنتعامل معها ونزيل الخطر النووي، وفى نهاية هذه العملية لن يكون هناك تهديدا نوويا أو باليستيا".

وأشار إلى أن "إيران كانت تريد إنتاج 20 ألف صاروخ وهو ما يمثل خطرا وجوديا إضافة للخطر النووي، وسنزيل هذين التهديدين".