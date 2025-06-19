شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يقدمان درع الجامعة لرئيس وزراء صربيا والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة لرئيس الوزراء الصربي، وذلك فى ختام محاضرة رئيس وزراء صربيا تحت قبة جامعة القاهرة.

وكانت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، قد شهدت المحاضرة التذكارية للدكتور جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس جامعة القاهرة، ولفيف من الوزراء والسفراء، و قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء الكليات والوكلاء، وجمع غفير من الطلاب.