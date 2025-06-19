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وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يقدمان درع الجامعة لرئيس وزراء صربيا

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وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يقدمان درع الجامعة لرئيس وزراء صربيا

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القاهرة - سامية سيد - محمد صبحى- مارينا تراشر

الخميس، 19 يونيو 2025 08:29 م

قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة لرئيس الوزراء الصربي، وذلك فى ختام محاضرة رئيس وزراء صربيا تحت قبة جامعة القاهرة.

وكانت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، قد شهدت المحاضرة التذكارية للدكتور جورو ماتسوت رئيس وزراء جمهورية صربيا، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس جامعة القاهرة، ولفيف من الوزراء والسفراء، و قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعمداء الكليات والوكلاء، وجمع غفير من الطلاب.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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