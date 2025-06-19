شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: بحثنا مع رئيس وزراء صربيا تطوير التعليم الطبى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، إن زيارة رئيس وزراء صربيا لجامعة القاهرة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، اتسمت بالتميز ولقاء ومحاضرة لطلاب كلية طب قصر العينى وبحضور مجلس كلية الطب ومجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن اللقاء تناول بحث تطوير التعليم الطبى والبحوث المشتركة وإمكانية العمل سويا بين كلية طب قصر العينى التى قاربت على الاحتفال بالمئوية الثانية بعد عامين، والمؤسسات التعليمية لنتشارك سويا لنضع الحلول اللازمة للتحديات الطبية التى قد تواجه المجتمعات، كما تناولنا الحديث فى الأمراض التى نواجهها السارية وغير السارية، لافتا إلى أن المشاكل الطبية والمشاكل العلمية والكوارث الطبية والكوارث العالمية تستدعى أن نجتمع سوياً كدول ومختصين بالعالم من خلال المجتمع الطبى لوضع رؤية طموحة لكل التحديات التى تواجهنا جميعاً.

وتابع عميد كلية طب قصر العينى أن اللقاء كان متميز ويحمل فى طياته الكثير وطموح كبير ليكون هناك أواصر قوية بين جمهورية مصر العربية وصربيا فى مجال التعاون الطبى.