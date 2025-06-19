شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمانى يهدى سفير باكستان مجموعة أم كلثوم أثناء زيارته بماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالخميس، 19 يونيو 2025 07:15 م
استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة ، وذلك في إطار زيارة ودية تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين.
قام السفير الباكستاني بزيارة استديو نجيب محفوظ ، حيث أهداه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مجموعة أغاني لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للهيئة.
عبر السفير الباكستاني عن إعجابه بإطلالة الاستديو علي النيل والأهرامات معاً ، كما أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وباكستان علي مدي عقود طويلة ، وبالدور الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل السلام والرخاء.
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