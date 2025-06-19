شكرا لقرائتكم خبر عن عربدة إسرائيلية.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" عربدة إسرائيلية.. 144 شهيدا و560 جريحا فى غزة.. والاحتلال يعتقل 48 فلسطينيا بالضفة الغربية.. تل أبيب تشن هجمات على مفاعل "أراك" وإيران تستهدف مستشفى سوروكا.

اقرأ فى العدد غدا - مصر الـ "9" عالميا في جذب الاستثمار بـ47 مليار دولار.. وزيرا التخطيط والاستثمار يطلقان تقرير "أونكتاد".. والمنظمة تؤكد: مصر الأولى أفريقيا فى جذب التدفقات الأجنبية فى 2024 بنمو 373% - إدراج 51 جامعة مصرية فى "تصنيف التايمز" لعام 2025

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