شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة، الثلاثاء الماضي الموافق 17 يونيو 2025، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية فى النظام الجديد، وذلك ثاني أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الثانوية العامة، موضحة أنها ضمن المواد الغير مضافة للمجموع بالنظام الجديد وتتضمن مواد (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية- الإيطالية- الإسبانية- الصينية).

وأوضحت الوزارة، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 بالنظام الجديد، تضمن أسئلة اختيار من متعدد، وتم عقده كمادة غير مضافة للمجموع، لأول مرة فى امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام الحديث، وذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بإعادة هيكلة الثانوية العامة، لتخفيف العبء على الطلاب.

وأكدت الوزارة أن مادة اللغة الأجنبية الثانية فى النظام القديم، يؤديها الطلاب كمادة مضافة للمجموع يوم 24 يونيو الجارى، ويتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالى و29 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، 34 درجة للاختيار من متعدد و6 درجات للأسئلة المقالية.



