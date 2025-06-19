شكرا لقرائتكم خبر عن جيروزاليم بوست: إسرائيل لا تزال منفتحة على أى حل دبلوماسى مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلى، إن إسرائيل لا تزال منفتحة على أى حل دبلوماسى، مؤكدة أنه بعد عقود من الكذب لن ننتظر بينما يقترب موعد صنع القنبلة.

وأضاف: "سنواصل عملية الأسد الصاعد حتى نهايتها".

وقالت شبكة "سي إن إن" عن مسئولين أمريكيين إن الجيش الأمريكى اتخذ خطوات عدة لحماية أصوله ومعداته فى الشرق الأوسط، مؤكدة أنه تم إطلاع ترامب على مخاطر وفوائد قصف موقع فوردو النووى الأكثر تأمينا في إيران.

ونقلت الشبكة أن ترامب يعتقد أنه لا يوجد كثير من الخيارات وأن إكمال المهمة يعني تدمير فوردو.