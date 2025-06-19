شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم أسوان": انتهاء تصحيح الشهادة الإعدادية والنتيجة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، انتهاء أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسى المنقضى 2024/2025.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المديرية أنهت أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتقدير درجات الطلاب وذلك بنهاية الأسبوع الحالى.

وأضاف محمود بدوى، أنه سيتم إعلان النتيجة وأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة فور اعتمادها من محافظ أسوان مطلع الأسبوع المقبل، ليتم إعلانها وتحديد الأوائل منهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للعام الدراسى المنقضى 2024/2025، بلغ 27 ألفا و927 طالباً، تم توزيعهم على 189 لجنة امتحان، منهم 55 لجنة بإدارة أسوان التعليمية و15 لجنة بإدارة دراو التعليمية و15 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية و54 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية و50 لجنة بإدارة إدفو التعليمية.